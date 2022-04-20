Уфа, , 15:51 — REGNUM Рассмотреть возможность финансирования строительства нового административно-учебного корпуса Института права Башкирского государственного университета поручил чиновникам глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он заявил 20 апреля на встрече с преподавателями и студентами этого вуза.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Глава региона поручил республиканскому правительству представить предложения по выделению средств на проектирование здания, а также рассмотреть возможность финансирования строительства этого объекта.

По словам директора института права Руслана Зайнуллина, выпускники юридических специальностей очень востребованы как в госструктурах, так и в социальных и коммерческих учреждениях. Во время учёбы студенты проходят стажировки и практики и это способствует быстрому их трудоустройству после получения дипломов.

Директор отметил, что есть необходимость развития материально-технической базы учебного заведения. Так, сейчас специалисты прорабатывают вопрос строительства нового административно-учебного корпуса площадью порядка пяти тысяч кв. метров.

Глава Башкирии рассказал о поддержке молодых ученых.

«В 2022 году 200 молодых аспирантов и молодых учёных пройдут стажировку в лучших научно-образовательных организациях России. Ещё для 200 учёных Башкирии предусмотрим меры поддержки на улучшение жилищных условий», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии подписал указ об увеличении стипендий некоторым студентам.

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