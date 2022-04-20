Таллин, , 15:53 — REGNUM Масштабные учения НАТО по кибербезопасности «Закрытые щиты» начались в Эстонии 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба центра киберзащиты альянса (CCDCOE) в Таллине.

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К двухдневным учениям привлечены более 2 тыс. участников из 32 стран. Они отработают защиту национальных ИТ-систем и критической инфраструктуры от крупномасштабной кибератаки.

«Команды-участники также займутся принятием тактических и стратегических решений по сотрудничеству в кризисной ситуации», — говорится в сообщении.

Руководитель центра полковник Яак Тариен заявил, что для стран-членов центра такие учения — главное учебное мероприятие года. По сценарию учений, вымышленное островное государство Берилия подвергается кибератакам и серии «враждебных действий», из-за чего серьёзно страдает инфраструктура. Национальные группы быстрого реагирования должны помочь Берилии отразить кибератаки и устранить последствия нападений.

Центр киберзащиты НАТО в Таллине имеет статус международной военной организации, в его работе участвуют 33 государства.

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