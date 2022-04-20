Бухарест, , 15:44 — REGNUM В мэрии столицы Румынии заявили о завершении выпуска партии облигаций муниципального займа на общую сумму в 555 млн леев ($121 млн). Об этом 20 апреля сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Бухарест Ștefan Jurcă

По словам мэра Бухареста Никушора Дана, средства, полученные от реализации указанных ценных бумаг, пойдут на обеспечение работы городского транспорта, поддержку системы здравоохранения, а также реализацию новых проектов в сфере строительства и образования.

«Я благодарю действующих и потенциальных инвесторов за их уверенность в будущем Бухареста», — сказал градоначальник.

Согласно официальной информации, среди покупателей облигаций — крупные банки, инвестиционные и частные пенсионные фонды. Выпущенные документы имеют срок погашения 10 лет и годовую процентную ставку 7,33%.