Москва, , 15:41 — REGNUM В последнее время на криптовалютном рынке нет драйверов для серьезного роста. Расчеты по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в криптовалютах могут стать таким драйвером, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Максим Пухов.

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«Это может произойти потому, что криптовалюты в значительной мере решают вопрос о практической покупательной стоимости криптовалют, минуя стадию их перевода в фиатные деньги.

В текущих условиях это вполне рациональное предложение с большой вероятностью его принятия.

И такой вид расчетов может серьезно нивелировать санкции, наложенные на РФ во ВЭД, поэтому велика вероятность, что страны ЕС и США будут категорически против использования компаниями в их юрисдикции такой формы расчетов.

Но если в мире найдется достаточное количество компаний, готовых ее использовать, это будет серьезной конкуренцией доллару в мировой торговле.

Каким образом это повлияет на курс основных монет, пока сказать сложно. Возможно, в краткосрочной перспективе трейдеры будут отыгрывать эту идею в открытии длинных позиций.

В более среднесрочной перспективе все будет зависеть от того, как на практике и в каких объемах будет применяться такая форма расчетов.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что ФНС могут разрешить российским компаниям могут разрешить расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте.

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