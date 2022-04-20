Тбилиси, 20 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Чёрный список игроманов начал действовать в Грузии с 1 марта, и в него уже включили более 500 человек. Об этом 20 апреля сообщил телеканалу «Имеди» глава департамента обслуживания Службы доходов Леван Дгебуадзе.

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Согласно новому законодательству, введена процедура, по которой гражданину могут запретить играть в азартные игры на основании обращения члена его семьи. Игорным заведениям теперь запрещено разрешать играть тем, кого включили в чёрный список.

«Организатор системной электронной формы присылает нам данные каждого физического лица, и от нас идет подтверждение, находится он в черном списке или нет. На основании этого происходит сравнение данных», — объяснил работу механизма запрета Дгебуадзе.

Напомним, с 1 марта в Грузии начали действовать ограничения для игорного бизнеса. Запрещено играть в азартные игры лицам до 25 лет, социально незащищённым, политикам и госсслужащим.