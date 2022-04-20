Москва, 20 апреля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В 2021 году двусторонний товарооборот между Россией и Арменией вырос почти на 13% в сравнении с аналогичными показателями годом ранее. Об этом 20 апреля сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Как отметил Мишустин, Россия находится на первом месте в числе внешнеторговых партнеров и инвесторов в армянскую экономику.

«И, что радует, в прошлом году взаимный товарооборот вырос почти на 13% по сравнению с 2020 годом, продолжается рост. (Он) достиг $2 млрд 600 млн», — сказал он.

Также председатель правительства РФ утончил, что в период с января по февраль 2022 года товарооборот между двумя странами вырос почти на 42% и составил порядка $430 млн. При этом Мишустин добавил, что объем инвестиций России в экономику Армении превышает $2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Россия и Армения столкнутся с общими вызовами.