Москва, 20 апреля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Замещение ушедших из России представителей иностранного общепита российскими компаниями приведет к повышению качества обслуживания граждан. Об этом 20 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Если они (иностранные компании) будут уходить, то действительно возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведёт к повышению качества обслуживания наших граждан», — заявил глава государства.

Российский лидер также уточнил, что иностранные собственники предприятий общепита используют российские продукты.