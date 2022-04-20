Волгоград, , 15:42 — REGNUM В Национальный день донора в больнице имени Фишера в Волжском губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сдал кровь сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе администрации региона.

Донор крови Андрей Бочаров https://www.volgograd.ru

На территории медучреждения был развёрнут мобильный пункт центра крови, который могли посетить все желающие. Передвижная станция в течение дня посетит ещё несколько организаций здравоохранения. После обработки кровь направят в волгоградские больницы, в том числе, в военные госпитали. Глава региона сдаёт кровь регулярно, он также был донором плазмы для лечения пациентов с COVID-19.

В Волгоградской области донорами ежегодно становятся порядка 20 тысяч человек.