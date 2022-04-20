Беслан, Северная Осетия, 20 апреля 2022, 15:35 — REGNUM В Северной Осетии открыли новый детский сад. Он построен в городе Беслане и рассчитан на 230 воспитанников. Двухэтажное здание возведено и оборудовано всем необходимым в рамках национального проекта «Демография», сообщил глава республики Сергей Меняйло.
В новом детском саду предусмотрены 12 групп. Две из них рассчитаны на прием малышей в возрасте до полутора лет. В прежнем детском саду могли заниматься всего 90 детей и из-за этого существовала проблема приема всех желающих, сообщила и. о. заведующей детским садом №1 г. Беслана Людмила Кокоева.