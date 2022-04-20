Москва, 20 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Компания Shell уже давно заявила, что планируют уйти из России. Списания от этого нефтяник оценил в $4-5 млрд, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

David Nagy АЗС Shell

«Персонал из проектов выводится не мгновенно, а постепенно, чтобы не повлиять на операционную деятельность предприятий.

В такой ситуации каких-то перебоев в работе «Сахалина-2» или других совместных с Газпромом проектов, в которых Shell принимала участие, ожидать не стоит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, британская нефтегазовая компания Shell выводит сотрудников из совместных предприятий с Газпромом и «Газпромнефтью».

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