Уход Shell не повлияет на совместные проекты с Газпромом – эксперт
Москва, 20 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Компания Shell уже давно заявила, что планируют уйти из России. Списания от этого нефтяник оценил в $4-5 млрд, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
David Nagy
АЗС Shell
«Персонал из проектов выводится не мгновенно, а постепенно, чтобы не повлиять на операционную деятельность предприятий.
В такой ситуации каких-то перебоев в работе «Сахалина-2» или других совместных с Газпромом проектов, в которых Shell принимала участие, ожидать не стоит», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, британская нефтегазовая компания Shell выводит сотрудников из совместных предприятий с Газпромом и «Газпромнефтью».
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