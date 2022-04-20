Ясиноватая, ДНР, 20 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 20 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 14:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли с применением артиллерии населенный пункт Еленовка в ДНР.