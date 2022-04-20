Пенза, , 16:22 — REGNUM Пенза прошла этап предварительного отбора заявок в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект «Туристический код города Пенза» примет участие в конкурсе на 2023 год, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Стела «Город трудовой доблести» в Пензе Penza.pnzreg.ru

По пути туристического маршрута протяженностью более 2 км — от сквера Белинского до памятника Первопоселенцу (через Театральную площадь, площадь Ленина, сквер «Копилка пословиц», сквер Славы, Фонтанную и Соборную площади) — намечена реконструкция зданий исторического центра Пензы.

Губернатор региона Олег Мельниченко поручил подготовить предложения, как вписать здание бывшего военного госпиталя в архитектурный ансамбль исторического центра и последовательно в течение 2023−2024 годов преображать город.

«Министерство обороны готово передать нам здание военного госпиталя — историческое здание, где располагалась духовная семинария. Это памятник культуры, нужно понимать при этом перспективы развития исторического центра. Рядом — бывший кинотеатр «Родина», на базе которого будет располагаться Дворец торжеств. После завершения реконструкции улицы Московской центр Пензы будет превращен в единый туристический комплекс», — констатировал глава области.

ИА REGNUM напоминает, для гостей в Пензенской области работают 126 гостиниц, услуги отдыха предлагают 33 турбазы и 10 санаториев.

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