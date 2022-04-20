Уфа, 20 апреля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. 125,4 млн рублей выделено на предоставление грантов «Агростартап» в Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-службы правительства Вологодской области. Фермерам Вологодской области выделяется господдержка на закупку техники и оборудования

Сообщается, что в регионе завершилась защита проектов в рамках конкурса на гранты «Агростартап», который проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Комиссией были рассмотрены проекты 200 претендентов.

«Отбор будет строгим и скрупулезным, конкурс большой — порядка семи человек на грант. Нам важно, чтобы господдержку получили перспективные проекты, которые будут активно развивать и расширять производство продуктов питания в республике», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии – министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Отмечается, что в течение трех лет реализации мероприятий данного проекта в Башкирии было создано 232 новых фермерских хозяйства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на поддержку промышленного сектора в Башкирии намерены направить 1,8 млрд рублей.