Владикавказ, 20 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Северной Осетии завершился отопительный сезон. Он прошел без существенных аварий, что отметили в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

Батарея

«Прошедший сезон 2021–2022 гг. прошел без существенных аварийных ситуаций. Впереди нас ждет большая работа в данном направлении, будем готовиться к очередному зимнему периоду», — поделился со своими подписчиками в соцсети министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Майран Тамаев.

Решение о завершении отопительного сезона принято на основании данных, полученных от гидрометеослужбы о среднесуточной температуре воздуха во всех муниципалитетах региона. Между тем синоптики предупредили, что после установления теплой погоды республику накроет новая волна холода.

«Мы ожидаем ухудшения погодных условий. По территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем 20 апреля и в ночь с 20 на 21 апреля — сильные. Возможны гроза и при грозе усиление ветра 15-20 м/с» — сообщила сотрудник Северо-Осетинского ЦМС Юлия Зайцева.