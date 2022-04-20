София, 20 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Неизвестные хакеры атаковали сайт Комиссии по регулированию энергетических и водных ресурсов Болгарии (КЭВР). Об этом 20 апреля сообщает софийский телевизионный канал NOVA.

Хакер

По некоторым данным, злоумышленники взломали пароли главного сервера структуры и разместили на главной странице собственную информацию неизвестного содержания. В настоящее время доступ к сайту закрыт.

Согласно официальным сообщениям, утечки информации из конфиденциальных файлов КЭВР не произошло. Специалисты работают над возобновлением функционирования указанной страницы.

Напомним, несколько дней назад похожей атаке подверглась информационная база госпредприятия «Почта Болгарии». Это серьезно затруднило выплату пенсий и пасхальных пособий.