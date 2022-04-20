Донецк, , 15:25 — REGNUM Киевские боевики обстреляли с применением артиллерии населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Еленовки со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 14:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти России «по-человечески и с состраданием» относиться к британцам, которые сдались в плен на Украине.