Кишинёв, , 15:25 — REGNUM Закон о запрете в Молдавии публичную демонстрацию символов Z и V, а также георгиевской ленты вступил в силу. Документ 20 апреля был обнародован на сайте «Официальный вестник».

Георгиевская лента

Новый закон запрещает любые выражения поддержки России в спецоперации на Украине. За нарушение запрета грозит штраф до 9 тыс. леев (около 39 тыс. рублей) для физических лиц, а юридических — до 18 тыс. леев.

Эта инициатива властей вызвала возмущение у многих граждан. Сегодня, 20 апреля, перед зданием парламента в Кишинёве прошла акция протеста из-за запрета. Многие заявили, что 9 мая наденут георгиевскую ленту. Представители властей угрожают, что штрафовать будут всех.

Напомним, власти Молдавии о нейтральной позиции заявили с начала Россией спецоперации по денацификации Украины. При этом в стране запретили ретрансляцию новостей российских каналов, а русскоязычные каналы штрафуют за «необъективное» освещение конфликта на Украине.

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