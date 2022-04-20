* талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 20 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили уличного торговца в административном центре афганской провинции Газни.

mosaic36 Убийство

Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили торговца на перекрёстке у кинотеатра «Газни» после словесной перепалки. Мужчина скончался в больнице от тяжёлых ранений.

Свидетели говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требовали у мужчины деньги, но когда он отказался их дать, его застрелили.

В Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ежедневно собирают «дань» с уличных торговцев.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.