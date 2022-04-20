Москва, , 15:25 — REGNUM Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал новость о том, что программист Павел Дуров попросил не называть его «российским миллиардером». Об этом 20 апреля пишет Starhit.

Иван Охлобыстин Цитата из т/с «Интерны». реж Максим Пежемский. 2010. Россия

Охлобыстин признался, что такая просьба Дурова его «позабавила». «У нас страна с фантастическим зазором в невероятное. Мы готовы принять и понять всё. Хотя, честно говоря, некоторые вещи всё-таки принять можно раз и навсегда, а понять сложно. Не называть российскими миллиардерами. А как называть? Уточните», — недоумевает актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд российских бизнесменов попросили не называть их гражданами России. Среди них создатель Telegram Павел Дуров, сооснователь компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман, соучредитель цифрового банка Revolut Ник Стронский и другие.

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