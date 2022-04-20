Джакарта, , 15:24 — REGNUM Правительство Индонезии подтвердило 741 случай заражения коронавирусом за сутки, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 20 апреля в Индонезии выявлено 6 042 010 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, коронавирусом за сутки переболели 4635 жителей Индонезии. Всего побороть коронавирус смогли 5 840 945 человек.

В период с 19 по 20 апреля от COVID-19 умерли 37 человек. Всего эпидемия унесла жизни 155 974 жителей Индонезии.

В Индонезии зафиксировано 45 091 активный случай COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия, США, Германия, Сенегал и Белиз объявили, что совместно проведут второй глобальный саммит по COVID-19, который состоится 12 мая 2022 года.

Подробнее в материале: Индонезия и еще четыре страны проведут глобальный саммит по COVID-19