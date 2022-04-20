Москва, 20 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков поддержал предложение о создании интерактивной карты и мобильного приложения для программ по Дальневосточному и Арктическому гектару, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектар

«Когда вы говорите «интерактивная карта» или «мобильное приложение», это звучит гораздо привычнее для человека, чем федеральная информационная система. Конечно, возьмем в работу, изыщем ресурсы и сделаем программу более дружелюбной пользователям», — сказал Чекунков в ходе парламентских слушаний.

Создать интерактивную карту для поиска участка по программам Дальневосточного и Арктического гектара, а также мобильное приложение предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Есть федеральная информационная система «На Дальний восток». Есть географическая карта, но по ней трудно понять, что представляет из себя земельный участок. Каждый дальневосточник знает, что участки отличаются, в том числе, и по природному ландшафту, по бальнеологическим ресурсам, которые способствуют развитию этой территории. А это факторы, которые качественно влияют на принятие решения о выборе участка», привела она аргументы.

Также Яровая предложила создать мобильное приложение «Дальневосточный и Арктический гектар» для поиска и оформления участков.

«Мы должны понимать, что это уже привычные, апробированные, удобные формы для работы. Нужно развивать и такие сервисы и предоставление услуг», — подчеркнула она.