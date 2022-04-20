Москва, , 15:22 — REGNUM Китай всегда официально выступает против односторонних экономических санкций, объясняя, что это наносит ущерб мировой экономике, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Флаги Китая и России Minsvyaz.ru

«Китай не присоединился к западным санкциям в отношении России, вероятно, учитывая стратегическую значимость отношений между странами.

Но надо учитывать и важность для Китая сохранения торгового партнерства с США и ЕС. Они являются его крупнейшими торговыми партнерами с товарооборотом более $500 млрд каждый, в то время как товарооборот Китая с Россией, хоть и ускоренно растет, в 2021 году составил только $140 млрд.

Поэтому давление со стороны США, чтобы Китай не помогал России обходить санкции, вероятно, будет учитываться при принятии решений.

К тому же в Китае все-таки рыночная экономика, и решения о сотрудничестве принимаются и на уровне отдельных компаний, для которых может быть важна угроза вторичных санкций и в конечном итоге – возможная потеря западных рынков.

Возможно, поэтому ряд российских компаний жалуется на проблемы с платежами через китайские банки, а Bloomberg сообщает, что закупки российской нефти и угля китайскими компаниями за рубли производят не государственные, а частные независимые компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях санкций Китай не будет подло поступать в политическом плане по отношению к России, считает глава представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов.

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