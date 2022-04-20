Элиста, , 15:22 — REGNUM Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Калмыкии в марте 2022 года составила 6291,20 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 12,2%, а с начала года — на 15,4%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Ростовстате.

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Стоит отметить, что в Калмыкии зафиксирован резкий скачок стоимости минимального продуктового набора. По темпам роста это самый высокий показатель в Южном федеральном округе.

Напомним, что среди регионов юга России самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Севастополе (6384,22 рубля), самая низкая — в Волгоградской области (5404,53 рубля).