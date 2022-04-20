Хельсинки, , 15:21 — REGNUM Финский хоккейный клуб «Йокерит» не будет участвовать в турнирах в сезоне 2022/23. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба клуба.

Хоккей Fanny Schertzer

Отмечается, что клуб планирует вернуться в чемпионат Финляндии к сезону 2023/24. «Йокерит» подаст заявку на получение лицензии для вступления в финскую лигу.

В предстоящем сезоне только юниорские команды «Йокерита» будут участвовать в соревнованиях.

По словам генерального менеджера «Йокерита» Яри Курри, клубу нужно найти новых совладельцев и добиться права участия в чемпионате Финляндии.

Напомним, «Йокерит» с 2014 года выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В 2022 году клуб вышел из КХЛ в связи со специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации Украины.

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