Москва, 20 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Замена зарубежных заведений общественного питания, который ушли из РФ из-за антироссийских санкций, отечественными компаниями будет способствовать росту качества обслуживания граждан. Об этом 20 апреля заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Многие (зарубежные заведения общественного питания) заявляют о том, что они уходят с нашего рынка, но не уходят», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что в случае если иностранные фирмы действительно уйдут с российского рынка, это будет способствовать появлению возможностей и освобождению этого рынка для отечественных компаний.

«Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей (российскими) приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», — добавил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация, при которой компьютерные игры становятся более востребованы, чем книги и музыка, настораживает.