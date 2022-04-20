Лондон, , 15:19 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти России «по-человечески и с состраданием» относиться к британцам, которые сдались в плен на Украине.

Борис Джонсон

«Мы призываем российское государство относиться к Эслину по-человечески и с состраданием», — сказал Джонсон, выступая в парламенте.

Вместе с тем он добавил, что Лондон не поощряет участие британских граждан в конфликте на Украине, и напомнил, что Эслин служит в украинской армии уже несколько лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сдавшийся в плен британский наёмник и видеоблогер Эйден Эслин записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Эслин призвал украинского лидера отпустить Донецкую и Луганскую Народные Республики и Крым.

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