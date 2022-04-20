Владикавказ, , 15:18 — REGNUM Северная Осетия примет меньшее число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, чем ранее было определено правительством РФ. Согласно новому документу, опубликованному 19 апреля, республика обеспечит прием для 600 человек, говорится в постановлении.

Встреча беженцев из Донбасса Cap.ru

Напомним, 12 марта 2022 года было опубликовано постановление правительства РФ, согласно которому Северная Осетия готова должна была разместить 1000 граждан ЛНР и ДНР, вынужденных покинуть свои дома из-за военных действий. Власти региона подготовили для них пункты временного размещения в санаториях «Тамиск», «Осетия», «Юность», «Фиагдон».

Ранее сообщалось, что в регион прибыли уже более 300 беженцев из Донбасса. Многие из них уже начали трудоустраиваться, дети пошли в школы и детские сады.

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