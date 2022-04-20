Ташкент, , 15:17 — REGNUM После публикации сообщений о якобы имевшей место атаке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на узбекские силы с афганской территории, в Интернете были опубликованы видео манёвров узбекских ВВС у афганской границы. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщалось о десятках узбекских вертолётов и истребителей вблизи границы с Афганистаном. По данным некоторых источников, узбекские вертолёты и истребители также были замечены в небе над городом Хайратон, афганским портом на реке Амударья.

Однако ранее глава пресс-службы президента Узбекистана Шерзод Асадов опроверг утверждение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о ракетном обстреле узбекских вооружённых сил в районе города Термез.

«Опубликованная некоторыми телеграм-каналами информация о ракетных обстрелах с территории Афганистана подразделений ВС Узбекистана в районе города Термез абсолютно не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

Он отметил, что по данным министерства обороны и пограничных войск Узбекистана, на узбекско-афганской границе не ведётся боевых действий и ситуация стабильная.