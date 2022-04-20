Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM Российско-украинскую границу пересекли ещё более 13 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины, сообщает 20 апреля пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области и ряде других регионах России действует режим ЧС. Вынужденные переселенцы получают всю необходимую помощь и поддержку. Людям предоставляют временный приют. Организована также отправка мирного населения в другие российские регионы.

В настоящее время в Ростовской области в пунктах временного размещения проживают более 5,3 тыс. человек, в том числе более 2,3 тыс. детей.