Нур-Султан, , 15:13 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана в ходе заседания 20 апреля поддержали внесение поправок в госбюджет на период с 2022 по 2024 год для реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что поправки предполагают увеличить бюджет на 1,8 трлн тенге (более $4 млрд). Больше всего – на 476 млрд тенге (более $1 млрд) предусмотрено на исполнение программ правительства.

Кроме того, на 475 млрд тенге (более $1 млрд) планируется увеличить затраты на развитие регионов. Увеличение на 441 млрд тенге (почти $1 млрд) заложено на повышение боевой готовности силовых ведомств.

«Внешний долг предлагается увеличить на 1,626 трлн (тенге) и довести его до 25% к ВВП. Между тем в концепции бюджетной политики установлено ограничение внешнего долга в 27% к ВВП», — сказал депутат парламента от партии «Ак жол» Азат Перуашев, комментируя предлагаемые поправки.

Он отметил, что при колебаниях на валютном рынке возможно, что ограничение будет превышено. Депутат также заявил, что реальные проблемы жителей республики «растворились в больших таблицах».