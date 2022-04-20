Омск, 20 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Четверо обвиняемых в организации цехов по производству контрафактного алкоголя предстанут перед судом в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в областном УМВД.

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По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четырёх участников организованной группы.

По версии следствия, они организовали три цеха для производства спиртного, закупали необходимое оборудование, сырьё, тару и этикетки.

Злоумышленники смешивали этиловый спирт с водой, а затем разливали по бутылкам с нанесёнными этикетками известных марок. Спиртосодержащая продукция была не маркирована и не имела соответствующей лицензии.

Преступная группа соблюдала меры конспирации. Встречи с покупателями проходили на нейтральной территории. Доставкой товара фигуранты занимались самостоятельно.

В феврале 2021 года противоправную деятельность выявили и пресекли полицейские.

В ходе обысков было изъято более 292 тысяч пустых бутылок, 7 тысяч канистр со спиртосодержащей жидкостью, 37 тысяч единиц готовой алкогольной продукции стоимостью свыше 42 млн рублей. Обнаружено оборудование для изготовления алкоголя, этикетки, укупорочные колпачки, документы и так далее.

Имущество обвиняемых арестовано. Собраны показания более 30 свидетелей, проведено около 20 экспертиз. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в одном из гаражей города Зеленодольска сотрудники полиции обнаружили спиртосодержащую жидкость с признаками фальсификации.

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