Оренбург, , 15:12 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 19 апреля, госпитализированы 35 человек с коронавирусной инфекцией. Суточный показатель госпитализаций мало изменился за два дня. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

На 20 апреля в больницах лечение получают 175 человек. Состояние 63 оренбуржцев медики оценивают как тяжелое. Восемь пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких, 138 – получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 214 190 заражений коронавирусом, в том числе 101 – за последние сутки. Жертвами заболевания стали 3945 человек. Выздоровели 208 023 оренбуржца.