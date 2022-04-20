Москва, 20 апреля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Малому и среднему бизнесу следует активнее подключаться к совместным с Китаем проектам в текущих условиях. Об этом президент Владимир Путин заявил 20 апреля на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Он подчеркнул, что Китай — самый крупный торгово-экономический партнёр для России. Товарооборот с ним превышает $100 млрд, запущены крупные проекты, связанные с нефтью, газом, авиацией, машиностроением и атомной энергетикой.

«Сейчас в сегодняшних условиях малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. С обеих сторон причём», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин поддержал предложение поднимать в школах флаг России, а также исполнять национальный гимн.