Бишкек, , 15:12 — REGNUM Власти Саудовской Аравии приняли решение позволить гражданам Киргизии совершить хадж в Мекку в 2022 году. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман республики сегодня, 20 апреля.

Паломники в Мекке (сс) ziedkammoun

В муфтияте отмечают, что на сей раз для киргизских паломников выделили 2 766 квот на посещение главной исламской святыни.

Представители ДУМК предупреждают киргизстанцев, желающих совершить паломничество в Мекку о том, что они должны с 25 апреля начать вносить плату за предстоящий хадж.

Также в муфтияте отмечают, что Саудовская Аравия выставила несколько условий для паломников — они должны быть не старше 65 лет, иметь прививку от коронавируса и сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, полученный не более чем за 72 часа до прибытия в королевство.

ИА REGNUM напоминает, что власти Саудовской Аравии с 2020 года не пускают паломников из Киргизии на хадж в Мекку и Медину. Причиной тому стала нестабильная эпидемиологическая обстановка, спровоцированная пандемией коронавирусной инфекции.

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