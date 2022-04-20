Анапа, Краснодарский край, , 15:09 — REGNUM Восьмилетняя девочка утонула в Чёрном море в Анапе, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении её матери, сообщили 20 апреля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Чёрное море Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

По версии следствия, днём 19 апреля 31-летняя женщина отправилась с восьмилетней дочерью купаться в Чёрном море — несмотря на неблагоприятные погодные условия и низкую температуру воды.

Охранник пансионата, заметив в море двух людей, вызвал на место сотрудников экстренных служб. Спасатели помогли выбраться на берег женщине и извлекли из воды тело уже погибшей девочки. Женщину госпитализировали.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе, почему женщина и девочка оказались в воде. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в отношении подозреваемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.