Оттава, , 15:09 — REGNUM После закрытия посольства и консульств Афганистана в США посольство Афганистана в Канаде объявило об оказании консульских услуг афганцам, проживающим в США. По словам посольства, предоставление консульских услуг начнётся с 20 апреля в посольстве Афганистана в Оттаве и консульствах в Торонто и Ванкувере. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Канада

«Афганцы, проживающие в Соединённых Штатах, могут напрямую связаться с одной из трёх миссий Афганистана в Канаде и получить консульские услуги лично или по почте в зависимости от региона пребывания», — говорится в заявлении посольства.

Согласно заявлению, посольство Афганистана в Канаде и его консульства в Торонто и Ванкувере не имеют представителей в США. Напомним, посольство Афганистана в США и его консульства в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе официально закрылись 25 марта текущего года.

Посольство Афганистана в США заявило, что причиной его закрытия стали финансовые проблемы.