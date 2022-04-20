Москва, 20 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал бывшего адвоката Вадима Лялина по подозрению в мошенничестве. Об этом 20 апреля пишет ТАСС.

Ru.apa.az Станислав Костюшкин

Лялин будет содержаться под стражей до 15 июня 2022 года. «Ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — рассказали в суде. Как отмечает издание, ссылаясь на свой источник, следствие считает Лялина причастным к получению денег за услуги, которые он фактически не оказал.

ИА REGNUM напоминает, что Вадим Лялин являлся адвокатом нескольких известных российских личностей. Он представлял интересы футболиста Романа Широкова, Алану Мамаеву, бывшую супругу футболиста Павла Мамаева, исполнителя Стаса Костюшкина, рэпера Рому Жигана и других.