20 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter, от кого и как принц Гарри собрался защищать королеву Елизавету.

Джейн Спай, , 18:51 — REGNUM Принц Гарри и Меган Маркл посетили королеву Великобритании Елизавету II в ее резиденции в Виндзоре. Пара заехала к королеве по пути на игры Invictus games в Гааге, Нидерланды. Это был первый визит после отказа от королевских титулов.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

После встречи с королевой, которую удавалось сохранить в секрете, Гарри дал интервью NBC’s Today, в котором рассказал, зачем он приезжал.

«Это было замечательно, я был рад увидеть ее. Она в хорошей форме. У нее всегда есть чувство юмора, когда она со мной. Я удостоверился, что она защищена и что вокруг нее правильные люди. Было действительно приятно встретиться с ней», — сказал принц.

Он также отметил, что уже не ощущает Великобританию своим домом, особенно после того, как в США его приняли «с распростертыми объятиями».

Некоторые пользователи считают объяснения принца лицемерными, потому что он делал всё, чтобы показать свою независимость от королевской семьи во время пандемии, особенно когда умирал принц Филипп. В комментариях напомнили, что Гарри не было на службе в память о Филиппе в 2022 году.

«Какой смехотворный комментарий. Если дело действительно в этом, то почему он не присутствовал на службе в память о своем дедушке?» — спросил @NEILK1952.

«Ему было всё равно, кто был вокруг принца Филиппа, когда тот умирал в больнице и в Виндзоре, не так ли? Недостаточно заботился, чтобы прилететь для «секретного» визита?! И еще, почему он решил направо и налево рассказывать о семье, что случилось с конфиденциальностью?» — поинтересовался @Reeby111.

Королева Елизавета и принц Филипп (сс) Myles Cullen

Часть комментаторов не поняли, с чего вдруг Гарри стал переживать о состоянии своей бабушки и ее окружении спустя два года жизни за пределами королевской семьи и Великобритании.

«Решил проверить спустя два года! Какой любящий внук! Я так не думаю», — прокомментировал @heronsgrove.

«Заскочил поздороваться после двухлетнего отсутствия? Не поймите меня неправильно, эти двое мне даже нравятся, но это уже странно», — считает @MPoppodum.

Среди комментаторов есть те, кто оправдывает Гарри за невозможность приехать и навестить королеву ранее. Пользователи считают, что одной из главных причин стал не конфликт Меган с королевской семьей, а коронавирусные ограничения.

«Он был на похоронах и на службе в День благодарения, которая была организована для тех, кто не смог приехать из-за коронавирусных ограничений. Мне кажется, что службы — это не так уж и важно», — считает @AliciaJ1985.

Многие пользователи не понимают, от кого Гарри собрался защищать королеву. В комментариях отметили, что одной из приоритетных задач является защита Елизаветы от Гарри и Меган, потому что никто не понимает, чего от них ожидать.

«От кого защищать?» — спросил @TrueNerth.

«От него, скорее всего…» — ответил @FactualRP.

«Королеве нужна защита от Гарри и Меган», — считает @perfwithsurf.

«Королеве больше всего нужна защита от использования, как, например, делает Гарри. Я жду, когда это будут обсуждать», — написал @cheesedoff3.

«Гарри не мог защитить свою беременную жену «с суицидальными наклонностями», но когда у него было время для дневного чая, он решил, что защита королевы и контроль затем, чтобы вокруг нее были правильные люди, — это его работа. Он использует бедную королеву, чтобы завоевать славу после следующей книжки, бесстыжий!» — считает @cheesedoff3.

Принц Гарри Dod.defense.gov

Ряд пользователей считает, что у принца явно двойные стандарты: то он переживает за королеву, то обвиняет королевскую семью и британское правительство во всех своих бедах.

«Если принц Гарри так переживает о «правильных людях» вокруг королевы, чтобы «защитить» ее, почему он тогда девять месяцев ждал, чтобы приехать после скандала с правительством из-за безопасности? Человек становится всё более непонятным с каждым днем», — написал @danwootton.

«Принц Гарри продает конфиденциальную информацию о королеве. Также принц Гарри говорит, что кто-то должен ее защитить», — прокомментировал @royalimposters.

Некоторые комментаторы уверены, что королева и те, кто ее не предал, справятся и без советов Гарри.

«В таком замечательном возрасте, преодолев так много испытаний в жизни, я не думаю, что ей нужны советы от Гарри в вопросе ее окружения», — прокомментировал @HowardSHAMCR.

«Принц Гарри говорит на американском телевидении, что он контролирует «защиту и окружение королевы». Как так? Я думаю, что принц Чарльз, дети королевы и Уильям прекрасно с этим справляются и поддерживают королеву, причем своими действиями, а не только словами», — написал @theroyaleditor.