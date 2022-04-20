Пенза, , 15:20 — REGNUM В связи с выходом на пенсию за выслугу лет в Пензенской области указом президента РФ от 18 апреля освобожден от должности руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области генерал-майора юстиции Дмитрий Матушкин. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Владимир Архангельский, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.

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Матушкин подал рапорт об увольнении 18 марта. Он проработал в Пензенской области с октября 2018 года. До этого Дмитрий Михайлович занимал пост первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Удмуртии.

Следственное управление по Пензенской области в течение всего времени входило в десять лучших ведомств СКР. По итогам 2021 года следственное управление региона заняло пятое место.

Матушкин поблагодарил коллектив за эффективную работу и пожелал дальнейших профессиональных успехов коллегам.

ИА REGNUM напоминает, статус заместителя председателя правительства получил министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

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