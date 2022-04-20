Донецк, , 15:07 — REGNUM Петровский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных украинских формирований. Об этом 20 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:02 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 43,6% жителей Молдавии считают, что вооружённый конфликт на Украине начался из-за политики НАТО и украинского президента Владимира Зеленского.