Предположительно, что ключевым фактором решения Danone о прекращении импорта в Россию воды Evian и растительного молока Alpro стала экономическая составляющая, а именно снижение платёжеспособного спроса в стране, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова .

«Питьевая вода Evian позиционируется, как товар премиум-класса, и относится к высокому ценовому сегменту.

Растительное молоко, независимо от марки, является нишевым товаром, что обуславливает его более высокую цену, по сравнению с коровьим молоком.

Хотя объём рынка растительного молока имеет тенденцию к росту. Так в России он вырос примерно с 1,7 млн литров в 2017 году потребление растительного молока выросло до 15 млн литров в 2020 году.

В кризисной ситуации на первый план у потребителя выходит ценовой аспект, поэтому высоки риска снижения рентабельности в нишевых сегментах.

Это и обусловило переориентацию Danone на более массовые продуктовые направления», — высказала свое мнение эксперт.

Москва, , 15:07 — REGNUM Как сообщало ИА REGNUM, французская компания Danone решила прекратила импорт в Россию воды Evian и продукции Alpro.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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