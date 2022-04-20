Бишкек, 20 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Организация объединённых наций передала центру ветеринарной диагностики и ветеринарной экспертизы Киргизии реагенты и тестовые наборы по пищевой безопасности на 22 млн сомов (около 22 млн рублей). Об этом сообщили в местном представительстве ООН.

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Благодаря полученной помощи реагентам ветеринарная служба сможет определять наличие в продовольствии антибиотиков и генетических модификаций, а также идентифицировать вид животного по ДНК в колбасных изделиях.

«Реагенты позволяют проверять мясо по 23 антибиотикам, молоко — по четырем и мёд — по двум. С начала 2022 года центр ветдиагностики с помощью ранее полученных от ООН реагентов провел более 1 500 исследований ветеринарного сырья», — отмечают в международной организации.