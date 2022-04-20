Москва, , 15:04 — REGNUM Государству потребуется огромный объем средств для того, чтобы обеспечить предпринимателей кредитами под 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала соответствующее предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

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«Сейчас ключевая ставка составляет 17%. Это сделано для поддержания экономики. Выдавая кредиты под 5%, банки будут работать в ущерб. Если взять вариант государственного субсидирования ставки, то объем средств, которые потребуются для этого, будет огромным. В сложившейся ситуации такие объемы не заявлены в бюджете. Кроме того, необходимы средства для стабилизации экономики страны в целом, что имеет первоочередное значение», – сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов заявил о том, что в РФ ставка по кредитам «должна быть символической», не выше 5%.

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