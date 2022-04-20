Кабул, 20 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. На заседании кабинета министров правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 19 апреля премьер-министр поручил министерству труда и социальных дел Афганистана расследовать причину увеличения числа нищих в Кабуле. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Цитата из к/ф «Капернаум». реж Надин Лабаки. 2018. Ливан, Франция, США Нищие дети

Премьер-министр талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказал министерству труда и социальных дел расследовать причину роста числа попрошаек в Кабуле и принять меры.

На заседании также обсуждались вопросы торговли людьми и бедственное положение афганских беженцев в Иране. Кабинет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поручил Генеральной прокуратуре провести расследование в отношении афганцев, задержанных в Иране, и, если возможно, направить делегацию в Иран.

Между тем глава внешнеполитического ведомства правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Амиром Абдуллахианом о намерении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ближайшее время направить свою делегацию в Тегеран.