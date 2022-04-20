Москва, , 15:01 — REGNUM Бум розничной торговли, который наблюдался в России в последние полтора месяца, почти закончен. Об этом ИА REGNUM 20 апреля заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Борис Титов Kremlin.ru

«Малому и среднему бизнесу нужна ставка, с которой он справится, исходя из своей нормы прибыли, — заявил Титов. — Инфляция резко выросла, но это совершенно не означает, что потребители, от которых всецело зависит МСП, расширили свой спрос в той же пропорции. И мы сейчас не в 1990-х, когда гиперинфляция была на фоне «пустого» постсоветского рынка, который, словно губка, молниеносно впитывал в себя все новые товары. В перспективе без массированной поддержки спрос будет стагнировать. Бум розничной торговли, который наблюдался в последние полтора месяца, почти закончен – вместе с товарными запасами импорта на складах».

В связи с этим Титов призвал перестать делать вид, что всё вот-вот наладится само собой.

«Бизнесу нужна поддержка. Ставка по кредитам должна быть символической, не выше 5%. То есть являться фактической субсидией. Да, это совершенно не по формуле и не по учебнику, но давайте уж все-таки определимся – нам шашечки или ехать», — сказал Титов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что восстановление пассивов банков — это принципиальное условие для расширения кредитования.

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