Москва, 20 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Торговый дефицит Японии в торговле с Россией продолжит увеличиваться, что, в свою очередь, будет снижать стоимость японской национальной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Minsvyaz.ru Флаги России и Японии

«Особенностями международной торговли между нашими странами является резкое падение иены до 20-летнего минимума и высокие мировые цены на энергоносители, что и создает положительный торговый баланс между Россией и Японией, — сказал Ильинский. — Более высокие цены на сырьевые товары, более слабая иена повышают стоимость российского импорта в Японию».

При этом профессор обратил внимание на то, что 20 апреля парламент Японии отозвал торговый режим наибольшего благоприятствования для России.

«Это лишает российскую сторону таких преимуществ, как низкие тарифы и отсутствие торговых барьеров. Так, таможенные ставки вырастут с 3,5% до 5% для лососевых рыб и с 4% до 6% для камчатского краба. При этом парламент Японии оставил нулевые таможенные ставки для российского СПГ, сырой нефти, палладия и редкоземельных металлов. Это означает, что торговый дефицит Японии в международной торговле с Россией продолжит увеличиваться, что, в свою очередь, будет снижать стоимость японской национальной валюты», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Японии планомерно ухудшают экономические отношения с РФ.