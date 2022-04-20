Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM На 84-м году жизни скончался бывший футболист и тренер футбольного клуба «Ростсельмаш» (ныне «Ростов») Энвер Юлгушов. О его смерти ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 20 апреля.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

За «Ростсельмаш» Юлгушев, игравший на позиции нападающего, провёл больше 140 матчей, в которых забил несколько десятков голов. Также играл за донские клубы СКВО, «Шахтёр», «Энергия».

Энвер Юлгушов много лет тренировал «Ростсельмаш», был первым тренером клуба в постсоветской истории и руководил командой до 1995 года. С 1997 года по 1999 год тренировал астраханский «Волгарь».

Футбольный клуб «Ростов» выражает глубокие соболезнования близким Энвера Юлгушова.