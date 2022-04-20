Ереван, 20 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил об окончательной договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по ряду важных вопросов, в том числе по тематике безопасности и конфликта в Нагорном-Карабахе. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Отмечается, что Пашинян провел 19 апреля продуктивное обсуждение с Путиным, было принято совместное заявление.

«Достигнута окончательная договоренность по ряду важных вопросов, в том числе по тематике безопасности, нагорно-карабахского конфликта, разблокирования региональной инфраструктуры и процесса демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Армения потеряла убитыми 3825 человек.

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