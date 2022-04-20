Киев, 20 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BFM TV сделал заявление о ходе выборов во Франции, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Если кандидат в президенты Марин Ле Пен поймет, что была неправа, наши отношения могут измениться. У меня хорошие отношения с Эммануэлем Макроном, и я не хотел бы их терять», — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, вечером 20 апреля во Франции пройдут дебаты между президентом Франции Эмануэлем Макроном и его оппонентом Марин Ле Пен. Второй тур выборов президента состоится 24 апреля. Согласно опросу Elabe, лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон с 54,5% голосов. Марин Ле Пен может набрать 45,5% голосов.

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