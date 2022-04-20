Москва, , 14:58 — REGNUM Неверное, можно считать, что компания Shell выводит персонал из России из-за окончания проектов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Автозаправочная станция Shell. Казань

«Проектов у Shell в России более чем на 4 млрд долларов. И пусть даже сейчас часть документов по сворачиванию или передаче бизнеса сделано, это не экономический повод выводить такой объём персонала.

С другой стороны, у Shell могли появиться стереотипы, что Газпром сам мог бы указать на вывод персонала из компании.

Скажем, что причина отказ Газпрома в перспективе работать с иностранным программным обеспечением и переход на наше ПО, с которым в Shell работать в перспективе не готовы», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, британская нефтегазовая компания Shell приступила к выводу своих работников из России, в том числе тех, кто трудился на совместном с Газпромом предприятии.

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